İsrail’in Gazze’ye acımasız saldırıları direnişi durduramadı, özgürlük umudu büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırıları, abluka ve yoğun bombardımanlar, Filistin halkının direniş ruhunu kırmaya yetmedi. İşgalci güçler, iki yılı aşkın süredir devam eden bu saldırılarla Gazze’deki özgürlük mücadelesini bastırmaya çalışsa da, Filistin halkı kararlılığını koruyarak direnişi büyütmeye devam ediyor.

Sivil yerleşim alanlarına yönelik ağır bombardımanlar ve temel ihtiyaç maddelerine uygulanan ablukalar, Gazze’de insani krizi derinleştirirken, direniş hareketleri bu baskılara karşı varoluş mücadelesi veriyor. İsrail’in amaçladığı gibi direnişi bitirmek veya teslim almak mümkün olmadı; aksine, her saldırı direnişin daha da güçlenmesine vesile oldu.

Filistinli liderler ve halk, bu kararlı direnişle dünya kamuoyuna işgalin sona erdirilmesi gerektiği mesajını net biçimde veriyor. Uluslararası destek ve dayanışma çağrıları artarken, Gazze’deki özgürlük mücadelesi de küresel bir direniş sembolü olarak yükseliyor.