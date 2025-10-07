Hizbullah’tan Aksa Tufanı yıl dönümünde güçlü mesaj: “Bölgenin güvenliği direnişin omuzlarında”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’daki direniş hareketi Hizbullah, 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunun yıl dönümünde yaptığı kapsamlı açıklamayla, direniş ekseninin bölgesel güvenliğin tek teminatı olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Bölgenin barışı, teslimiyetle değil direnişle mümkündür” ifadelerine yer verildi.

Hizbullah, açıklamasında İsrail’i “kökünden sökülüp atılması gereken habis bir ur” olarak nitelendirerek, “Bu varlığın devamı, sadece Filistin için değil, tüm bölge halkları için tehdit anlamına geliyor. Gerçek barış, bu işgalin tamamen sona ermesiyle mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.

Örgüt, Gazze’de direnişi sürdüren Filistinli gruplara, ayrıca İran, Irak ve Yemen halklarına ve direniş güçlerine selam gönderdi. “Bu ortak mücadele hattı, ümmetin onurunu ve bağımsızlığını savunan cephedir” denilen açıklamada, dayanışmanın yalnızca askeri değil, ahlaki ve insani bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Hizbullah ayrıca, uluslararası kamuoyuna ve Arap dünyasına seslenerek, “Batı’nın çifte standartları ortadadır. Sözde insan hakları savunucuları, Gazze’deki çocukların ölümünü sessizlikle izliyor. Ancak direniş, sessiz kalmayacak” mesajını verdi.

Açıklamada, Lübnan sınırında ve Gazze’de yaşanan son gelişmelere de atıfta bulunularak, “Direniş ekseni, koordineli bir şekilde işgalin saldırılarına yanıt veriyor. Bu birlik, İsrail’in askeri ve siyasi planlarını boşa çıkaracaktır” ifadeleri yer aldı.

Son olarak Hizbullah, Aksa Tufanı operasyonunu “Filistin direniş tarihinin dönüm noktası” olarak niteleyerek, “Bu operasyon, ümmetin iradesini yeniden diriltti. Direniş, artık yalnız değil; her cephede büyüyen bir halk desteğiyle ilerliyor” açıklamasında bulundu.