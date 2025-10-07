Katar’dan Gazze çağrısı: “ABD planı gereği ateşkes sağlanmalıydı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de süregelen çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı uyarınca İsrail’in ateşkes yükümlülüğünü çoktan yerine getirmesi gerektiğini belirterek, “Gazze’de akan kanın durması için gerekli şartlar masada açıkça bellidir; sorun bunları uygulama iradesindedir” ifadelerini kullandı.

Ensari, Mısır’ın başkenti Kahire’de yeniden başlayan müzakerelerin doğrulandığını, ancak taraflar arasında birçok kritik ayrıntıda hâlâ görüş birliği sağlanamadığını söyledi. Katar, son dönemde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes için sürdürülen görüşmelerde arabulucu rolü üstlenmiş durumda.

Katar Sözcüsü, açıklamasında özellikle insani yardımların Gazze’ye engelsiz girişinin ve sivil koridorların güvence altına alınmasının öncelikli konular arasında olduğunu belirtti. “Gazze’deki durum artık bir askeri mesele değil, insani bir felakettir. Bu felaketin sona ermesi, yalnızca ateşkesle mümkündür” dedi.

Ensari ayrıca, İsrail’in müzakerelerde “güvenlik bahanesiyle” sürekli yeni koşullar öne sürdüğünü vurgulayarak, bunun süreci tıkayan en büyük engel olduğunu dile getirdi. “İsrail, ateşkesi geciktirerek sahadaki gerçekleri değiştirmeye çalışıyor. Ancak uluslararası toplumun buna sessiz kalması, işgali meşrulaştırmak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri, açıklamasında aynı zamanda Mısır, Türkiye ve diğer bölgesel aktörlerin barış çabalarına destek verdiğini belirtti. Doha yönetimi, “Gazze’de kalıcı barışın tek yolu, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve işgalin sona erdirilmesidir” diyerek, direniş çizgisindeki tutumunu bir kez daha yineledi.

Uzmanlar, Katar’ın açıklamasını, Washington’un son dönemde İsrail üzerindeki baskısının arttığına dair bir işaret olarak yorumluyor. Ancak Filistinli kaynaklar, İsrail tarafının sahadaki saldırılarını sürdürdüğünü ve “ateşkes masasındaki her adımı sahadaki şiddetle gölgelediğini” belirtiyor.