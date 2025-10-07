“Tarih tekerrür ediyor” uyarısı: Direniş çevrelerinden mesaj: “İsrail’in cezasız kalacağına inananlar yanılıyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’deki savaşın devam ettiği bir dönemde, direniş eksenine yakın çevrelerden güçlü bir mesaj geldi. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının cezasız kalacağını ya da direnişin teslim olacağını düşünenlerin “tarihi bir yanılgı” içinde olduğu belirtildi.

Kaynaklara göre, Gazze’de süren çatışma yalnızca bir askeri mücadele değil, aynı zamanda bölgesel bir dirilişin sembolü olarak görülüyor. Açıklamada, “Gazze bugün, yüzyıllardır süren işgal düzenine karşı halkların onur mücadelesinin merkezidir. İsrail, cezasızlık alışkanlığının sonuna gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Direniş kanadı, son haftalarda Gazze’de artan sivil kayıplara rağmen halkın direnişe olan desteğinin azalmadığına, aksine “her saldırının, işgale karşı bilinci büyüttüğüne” dikkat çekti. “Bu halk, teslim olmayı reddeden bir tarihin çocuklarıdır. İsrail’in gücü, halkların iradesi karşısında hiçbir şeydir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Batı’nın sessizliği de sert biçimde eleştirildi. “Gazze’deki katliamlar karşısında Batılı hükümetlerin sessizliği, suç ortaklığıdır. Fakat tarihin terazisi, bu sessizliği asla affetmeyecek” ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu.

Direniş çevreleri, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının yalnızca askeri açıdan değil, ahlaki ve politik olarak da başarısızlığa mahkûm olduğunu savunuyor. Açıklamada, “Her bomba, işgalin meşruiyetini biraz daha yok ediyor. Bu savaş, bölgenin dengesini değiştirecek ve direnişin caydırıcılığını kalıcı hâle getirecek” değerlendirmesi yapıldı.

Bölge uzmanları, bu açıklamanın, direniş hattının moral üstünlüğünü koruma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, direnişin bu söylemi, sadece askeri değil, psikolojik bir denge kurma amacı da taşıyor.

Açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı: