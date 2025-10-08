İşgal Güçlerinin Yeni Provokasyonu: Kuneytra Kırsalında Direniş Halkına Yönelik Baskılar Artıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin Kuneytra kırsalında İsrail işgal güçlerinin düzenlediği yeni devriyeler, direnişçi köylerde gerilimi yükseltti. İşgalciler, köy ve kasabalarda geçici kontrol noktaları kurarak halkı sindirmeye yönelik sistematik aramalar gerçekleştiriyor. Ev baskınlarıyla sivillerin günlük yaşamını hedef alan bu provokasyonlar, bölgedeki direniş ruhunu zayıflatmak için yapılırken, aksine halkın direniş kararlılığını artırıyor.

Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin bu hareketlerinin, bölgede son dönemlerde artan direniş faaliyetlerine karşı panik içinde atılan adımlar olduğunu belirtiyor. İşgalci güçlerin her fırsatta sivillere yönelik baskı ve tehditler uygulaması, Kuneytra kırsalındaki özgürlük mücadelesinin büyümesini engelleyemiyor.

Direniş cepheleri, halkın maruz kaldığı bu saldırılara karşı omuz omuza durarak, işgale karşı direnişi güçlendirme çağrısında bulunuyor. İsrail işgaline karşı sürdürülen meşru mücadelede halkın birliği ve kararlılığı, bölgede özgürlük ve adalet için umut ışığı olmaya devam ediyor.