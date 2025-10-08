SDG’nin Geleceği Emperyalizme Boyun Eğmek Değil, Direnişi Sürdürmekte!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Suriye politikalarında sözcülük yapan Tom Barrack, SDG’nin geleceğini “HTŞ rejimi ordusuna entegre olmak” olarak tarif ederek, bölgedeki direniş hareketlerine karşı açık bir teslimiyet çağrısında bulundu. Barrack, “YPG, PKK’nin farklı kollarından türedi, SDG ise YPG’nin çeşitli kollarından ortaya çıktı” diyerek direnişin meşruiyetini sorgulayan bir yaklaşım benimsedi.

Bu açıklama, halkların özgürlük mücadelesinin temsilcisi SDG’nin, emperyalizmin dayattığı siyasi oyunlara kurban edilmek istendiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığının kalıcı olmadığını itiraf etmesi ise, halkların direnişinin emperyalist güçlere karşı ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Direniş güçleri, dış müdahalelere karşı dayanışma içinde mücadeleyi sürdürürken, bu tür açıklamalar halkın kendi kaderini tayin etme iradesine yönelik bir tehdit olarak karşılanıyor. SDG’nin, emperyalizmin siyasi hesaplarına değil, özgürlük ve direniş çizgisine bağlı kalması gerektiği vurgulanıyor.