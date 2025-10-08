Aksa Tufanı Operasyonu: Direnişin Gazze’den Dünya Sokaklarına Yayılan Zaferi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Aksa Tufanı Operasyonu’nun Filistin direnişi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Galibaf, operasyonun İsrail’i derin bir hezimete sürüklediğini ve işgalci güçlerin hem askeri hem de psikolojik olarak büyük bir darbe aldığını söyledi.

Galibaf, “Aksa Tufanı sadece bir askeri harekat değil, aynı zamanda küresel dengeleri sarstı. Direniş, Gazze sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yankılanan güçlü bir halk hareketine dönüştü” diyerek direnişin uluslararası boyutuna dikkat çekti.

Bu harekete katılan gençler, kadınlar ve sivil toplum kesimleri, Filistin meselesini dünya gündeminin en ön sırasına taşıyarak işgalci İsrail’in uluslararası alandaki izolasyonunu derinleştiriyor. Galibaf, direnişin bu küresel yayılımının, Filistin halkının özgürlük ve onur mücadelesinde önemli bir zafer olarak kayıtlara geçeceğini vurguladı.

İran Meclis Başkanı’nın bu açıklamaları, Filistin direnişinin sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir hareket olduğunun altını çizerken, direnişin zaferinin tüm ezilen halklara ilham verdiğini gösteriyor.

Filistinli direniş grupları ise, Aksa Tufanı’nın ardından moral ve motivasyonlarını artırarak, işgalcilere karşı kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini duyuruyor.