Direnişin Yılmaz Liderinden Kararlı Mesaj: “İsrail Asla Hedeflerine Ulaşamayacak”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’ın kararlı lideri Şeyh Naim Kasım, Tahran’da düzenlenen önemli bir toplantıda direnişin mücadele azmini ve sahadaki etkinliğini bir kez daha teyit etti. Kasım, “Direniş sadece varlığını sürdürmekle kalmayacak, aynı zamanda İsrail’in saldırgan politikalarını ve haksız amaçlarını boşa çıkaracak güce sahip” diyerek bölgedeki özgürlük savaşının önemine dikkat çekti.

Kasım, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu’daki direniş hareketlerine sağlanan desteklerin bölgedeki dengeyi koruduğunu belirtti. Bu desteklerin başında İran’ın geldiğini ifade eden Hizbullah lideri, “İran’ın kararlı desteği olmadan bu mücadele sürdürülemezdi. Onlara minnettarız” şeklinde konuştu.

Direnişin, halkların özgürlük ve adalet taleplerinin en güçlü temsilcisi olduğunu kaydeden Kasım, “İsrail’in saldırıları karşısında yılmadan direnmeye devam edeceğiz. Onların kirli planlarına asla geçit vermeyeceğiz” mesajını verdi.

Bu açıklamalar, bölgedeki direniş güçlerinin moral ve motivasyonunu artırırken, işgalci güçlerin haksız saldırılarına karşı direnişin sarsılmaz kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.