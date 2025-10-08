Irak Direnişinin Kararlılığına Karşı: ExxonMobil Mecnun Petrol Sahasına Geri Dönüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yaklaşık iki yıl önce ülkeden çekilen ExxonMobil, Irak'ın güneyindeki Mecnun petrol sahasında yeniden faaliyete başlamak üzere ön anlaşmalar üzerinde çalışıyor. Mecnun sahası, dünya çapında en zengin petrol rezervlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Irak’ın ekonomik geleceği açısından kritik öneme sahip.

Irak’ın egemenliği ve halkın kaynaklarını koruma mücadelesini sürdüren direniş güçleri, bu tür girişimlerin Irak’ın bağımsızlığına yönelik tehditler olduğunu belirterek, yabancı şirketlerin ülke kaynaklarını kontrol etmesine karşı kararlı duruşlarını vurguluyor.

Ekonomik ve siyasi bağımsızlık için direnişin önemi her geçen gün artarken, ExxonMobil gibi büyük enerji şirketlerinin Irak'a geri dönme hamleleri, bölgedeki gerilimi tırmandırma potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin Irak’ın iç dinamiklerini ve bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekiyor.

Irak halkının haklarını savunan güçler, dış müdahalelere karşı dayanışma içinde olmaya devam ederken, ülkenin doğal kaynakları üzerindeki egemenlik mücadelesi de sürüyor.