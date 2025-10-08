Direnişin Zaferi, İşgalcilerin Ağır Maliyetleri: ABD’nin İran’a Saldırısı 2 Milyar Dolardan Fazla Harcandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı İran direnişi, son 12 günlük askeri saldırı sürecinde önemli bir sınav verdi. Brown Üniversitesi Watson Enstitüsü’nün yayımladığı rapora göre, ABD’nin İran’a yönelik düzenlediği bu 12 günlük operasyonun doğrudan maliyeti 2 milyar doları aşmış durumda. Rapor, sadece mühimmat ve savunma sistemlerine harcanan kaynakları ortaya koyarken, bu maliyetin işgalci güçler için ağır bir yük olduğuna dikkat çekiyor.

Direniş güçlerinin kararlı savunması ve stratejik hamleleri, ABD’nin bölgedeki planlarını boşa çıkarırken, işgalci güçler bölgede yeni askeri konuşlanmalar yapmaya zorlanıyor. İran halkının direnişi, sadece bir askeri mücadele değil, aynı zamanda işgalci güçlerin ekonomik ve stratejik hezimetinin simgesi haline geldi.

ABD’nin yüksek maliyetli saldırıları, bölgedeki direnişin gücünü ve kararlılığını gösterirken, işgalci politikaların bedelinin ağır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bölge halkları, emperyalist saldırılara karşı birleşirken, direnişin yükselen gücü işgalci güçlerin gerilemesinin habercisi oldu.