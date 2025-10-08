  1. Ana Sayfa
Direnişin Zaferi, İşgalcilerin Ağır Maliyetleri: ABD’nin İran’a Saldırısı 2 Milyar Dolardan Fazla Harcandı

8 Ekim 2025 - 17:26
ABD’nin İran’a karşı 12 gün süren başarısız askeri saldırısının gerçek faturası ortaya çıktı. Brown Üniversitesi’nin raporu, işgalci güçlerin sadece mühimmat ve savunma sistemlerine 2 milyar dolardan fazla kaynak harcadığını gösterirken, direnişin kararlı duruşu bölgedeki güç dengelerini kökten değiştirdi. İşgalci ABD, maliyetli operasyonlarına rağmen İran’ın direnişi karşısında ağır darbe aldı ve bölgedeki askeri varlığını yeniden yapılandırmak zorunda kaldı.

 Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı İran direnişi, son 12 günlük askeri saldırı sürecinde önemli bir sınav verdi. Brown Üniversitesi Watson Enstitüsü’nün yayımladığı rapora göre, ABD’nin İran’a yönelik düzenlediği bu 12 günlük operasyonun doğrudan maliyeti 2 milyar doları aşmış durumda. Rapor, sadece mühimmat ve savunma sistemlerine harcanan kaynakları ortaya koyarken, bu maliyetin işgalci güçler için ağır bir yük olduğuna dikkat çekiyor.

Direniş güçlerinin kararlı savunması ve stratejik hamleleri, ABD’nin bölgedeki planlarını boşa çıkarırken, işgalci güçler bölgede yeni askeri konuşlanmalar yapmaya zorlanıyor. İran halkının direnişi, sadece bir askeri mücadele değil, aynı zamanda işgalci güçlerin ekonomik ve stratejik hezimetinin simgesi haline geldi.

ABD’nin yüksek maliyetli saldırıları, bölgedeki direnişin gücünü ve kararlılığını gösterirken, işgalci politikaların bedelinin ağır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bölge halkları, emperyalist saldırılara karşı birleşirken, direnişin yükselen gücü işgalci güçlerin gerilemesinin habercisi oldu.

