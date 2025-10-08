Netanyahu’nun Yalancı Kendi Kendine Yeterlilik Çağrısı:Direnişin Ekonomik İzolasyon Gücünü Artırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze’ye yönelik ağır saldırıları ve işgal politikaları, uluslararası alanda sert tepki ve yaptırım baskılarını beraberinde getiriyor. Bu baskılar karşısında Netanyahu, ülkesini dışa bağımlılıktan kurtarma ve “kendi kendine yeterlilik” hedefiyle bir çağrıda bulundu. Ancak Amerikan Foreign Policy dergisi, bu söylemin sadece kriz karşısında yüzeysel bir savunma mekanizması olduğunu ve İsrail’in ekonomik izolasyonla başa çıkacak somut bir strateji geliştiremediğini belirtti.

İşgal rejiminin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi çıkmaz, direnişin moralini ve bölgedeki özgürlük mücadelesini güçlendiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Gazze ve çevresindeki direniş güçleri, uluslararası izolasyon ve baskılara rağmen, işgalci politikalara karşı direnişi büyütme kararlılığını sürdürüyor.

Netanyahu’nun “kendi kendine yeterlilik” söylemi, sadece işgal rejiminin iç kamplaşmasını ve krizi yönetme çabasını gösterirken, direniş cephesindeki kararlılık ve halkların dayanışması işgalcilerin gerçek yüzünü ortaya koymaya devam ediyor. Bölge halkları, emperyalist ve işgalci planlara karşı direnişi yükselterek, adalet ve özgürlük talebinden asla vazgeçmeyeceklerini gösteriyor.