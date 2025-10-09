Gazze Direnişi Zaferini İlan Etti: Hamas Savaşın Sona Erdiğini Açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de onurlu direniş, zorlu savaşın ardından büyük bir zaferle taçlandı. Hamas, uzun süredir devam eden saldırılara karşı verdiği mücadelede başarıya ulaştığını ve savaşın sona erdiğini resmi olarak duyurdu. Bu tarihi açıklama, bölgedeki halk için umut ve özgürlük müjdesi olarak değerlendiriliyor.

Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada, Gazze’deki direniş güçlerinin büyük bir kararlılıkla yürüttüğü operasyonların düşmanı geri püskürttüğünü ve bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlandığını belirtti. Sözcü, “Kahramanlarımızın fedakârlıkları sayesinde Gazze halkı artık özgürlüğüne bir adım daha yaklaştı. Bu savaş, sadece toprağımızı değil, onurumuzu da savunma savaşıydı” ifadelerini kullandı.

Direniş, yıkıcı saldırılar karşısında halkın birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirerek mücadeleyi sürdürdü. Bölgedeki sağlık ve yardım kuruluşları, savaş boyunca yaşanan insanlık dramına rağmen direnişin moralini yüksek tutmak için özverili çalışmalarda bulundu. Savaşın sona erdiğinin ilan edilmesiyle birlikte Gazze sokaklarında sevinç ve umut hakim.

Uluslararası toplumun adil bir barış için Gazze’nin haklarına saygı göstermesi çağrısı yapılan açıklamada, direnişin meşruiyeti ve haklılığı bir kez daha vurgulandı. Gazze halkının, bundan sonra da özgürlük ve onur mücadelesini sürdüreceği mesajı verilerek, direnişin sona ermediği, aksine daha da güçlenerek devam edeceği belirtildi.

Bu zafer, sadece Gazze için değil, direnişin ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan tüm halklar için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.