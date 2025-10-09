“Artan Ekonomik Baskılar ve Bölgesel Gerilimler, Direnişin Kararlılığını ve Çatışma Riskini Yükseltiyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze ve Lübnan’daki karmaşık ve hassas dengeler, ekonomik kuşatma ve baskılarla birleşerek direniş güçlerinin caydırıcılıktan çatışmaya kayma ihtimalini güçlendiriyor. Bölgedeki halklar, yaşadıkları ağır şartlara rağmen direniş ruhunu korurken, bu süreç aynı zamanda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Son dönemde, özellikle Gazze'de uygulanan yoğun ekonomik abluka, temel insani ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırırken, direniş cephesinin sabrını zorlayan bir faktör haline geliyor. Lübnan’da ise siyasi krizler ve dış müdahaleler, direniş güçlerinin hareket alanını kısıtlamaya çalışsa da, halkın direniş kararlılığı daha da güçleniyor.

Uzmanlar, ekonomik ve siyasi baskıların devam etmesi halinde, caydırıcılığın sürdürülmesinin giderek zorlaşacağını, bunun da bölgedeki çatışma dinamiklerini daha da sertleştirebileceğini ifade ediyor. Direniş grupları ise tüm bu zorluklara rağmen varlıklarını güçlendirerek, bölgedeki mücadeleyi sürdüreceklerinin mesajını net bir şekilde veriyor.

Bölgede yaşananlar, sadece askeri ve siyasi bir mesele değil; aynı zamanda ekonomik kuşatma ve sosyal dayanışma ekseninde şekillenen bir direniş pratiğini temsil ediyor. Bu tablonun sürdürülebilirliği ve geleceği, bölge halklarının direnç kapasitesi ve uluslararası kamuoyunun adalet talebine ne kadar kulak verdiğiyle doğrudan bağlantılı.