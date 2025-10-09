İran-İsrail Gerilimi Tırmanıyor: Direniş Blokları Yeni Bir Savaşa Karşı Hazırlıklarını Artırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Ahbar gazetesinin genel yayın yönetmeni İbrahim el-Emin’in değerlendirmelerine göre, İran, Batı’nın “azami baskı” politikasına rağmen direnişini ve savunma kapasitesini artırmayı sürdürüyor. Tahran, bölgedeki müttefikleriyle koordinasyonunu derinleştirirken, işgalci İsrail’in provokasyonlarına karşı kararlı bir duruş sergiliyor.

Öte yandan, İsrail’de Liberman ve Netanyahu gibi siyasetçilerin savaş çağrıları, işgal rejiminin iç politik çıkarları doğrultusunda gerilimi yükseltme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Ancak İsrail ordusu ve güvenlik kurumları, bu ateşli söylemleri kontrol altında tutmaya çalışarak olası bir geniş çaplı çatışmanın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Direniş güçleri ise bu tırmanışa karşı hazırlıklarını artırıyor, hem askeri hem de siyasi cephede bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Lübnan’dan Filistin’e, İran’dan Irak’a uzanan direniş bloğu, birleşik bir cephe oluşturarak işgal rejiminin saldırganlıklarına karşı güçlü bir karşı koyuş sergiliyor.

Bu gelişmeler, bölgedeki direniş hareketlerinin sadece askeri güçle değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal dayanışmayla da büyüdüğünü gösteriyor. Halkların direnişi, her türlü saldırı ve tehdit karşısında daha kararlı bir şekilde sürdürülecek.

Uzmanlar, İran ile İsrail arasındaki gerilimin, direniş güçlerinin hazırlıklı ve birleşik duruşu sayesinde İsrail’in saldırgan politikalarının sınırlandırılabileceğine dikkat çekiyor. Bu süreçte, bölge halklarının direnişe olan inancı ve desteği, İsrail’in bölgedeki hegemonyasını zayıflatmaya devam ediyor.