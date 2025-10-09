Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’dan gelen açıklamada, Karayipler’de artan dış müdahalelerin bölge barışını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. İranlı yetkililer, emperyalist güçlerin bölgedeki özgürlük ve direniş hareketlerini baltalamaya yönelik hamlelerine karşı kararlı duruş sergilemenin önemine dikkat çekti.

Özellikle Venezuela’nın Rusya ile imzaladığı yeni stratejik işbirliği anlaşması, bölgedeki bağımsızlık mücadelesine önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Anlaşma, Karayipler’deki uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ve direnişin sürdürülebilirliği açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Venezuela hükümeti, bu işbirliği sayesinde ekonomik ve askeri alanda güçlenerek bölgesel egemenlik ve direniş çizgisini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu ortaklık, emperyalist güçlerin baskılarına karşı bölgesel dayanışmayı artırırken, halkların özgürlük ve adalet mücadelelerine cesaret veriyor.

Direniş taraftarları, İran ve Venezuela-Rusya eksenindeki bu dayanışmayı, Karayipler başta olmak üzere tüm baskı altındaki halklar için umut verici bir gelişme olarak yorumluyor. Uluslararası arenada emperyalizme karşı yükselen bu işbirliği, direnişin sınır tanımayan bir güç olduğunu bir kez daha gösteriyor.