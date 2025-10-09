Gazze Ateşkesi Petrol Piyasalarında Umut Işığı: Direnişin Kararlılığı Bölgesel Gerilimi Hafifletiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ile Filistin direnişi arasında Gazze’de varılan ateşkes haberleri, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin azalabileceği beklentisini beraberinde getirerek petrol piyasalarında olumlu bir etki yarattı. Brent ve Batı Teksas türü ham petrol fiyatları, bu gelişmeyle birlikte gerileyerek küresel piyasada tansiyonun bir nebze yumuşadığını gösterdi.

Direniş cephesi tarafından teyit edilen ateşkes, yıllardır süren işgal ve abluka altında direnerek haklarını savunan Filistin halkının kararlılığının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bu anlaşma, bölgedeki istikrarsızlığı azaltmaya ve halkların barış içinde yaşama umudunu yeniden canlandırmaya yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki bu düşüşün sadece ekonomik bir yansıma olmadığını, aynı zamanda direniş hareketinin bölgedeki dengeleri değiştirme gücüne işaret ettiğini belirtiyor. Bölgedeki gerilimin hafiflemesi, uzun vadede enerji arzı ve güvenliği açısından da olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Öte yandan, direniş liderleri, ateşkesin kalıcı olması için işgalin sona erdirilmesi ve Gazze’nin abluka koşullarından kurtarılması gerektiğini yineliyor. Bu süreçte uluslararası toplumun direnişin meşru haklarına daha fazla saygı göstermesi ve destek vermesi talep ediliyor.

Gazze’de sağlanan bu ateşkes, sadece bir silah bırakma değil; aynı zamanda direnişin halkının özgürlük mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bölgenin geleceği, direnişin kararlılığı ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesiyle şekillenecek.