Filistin Direnişi Silah Haklarını Koruyor: Şarm El-Şeyh Müzakerelerinde Kritik Mutabakat

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenen Şarm El-Şeyh barış müzakereleri, Filistin direnişinin temel haklarından biri olan silah kullanımına ilişkin önemli bir anlaşmaya sahne oldu. Bölgesel arabulucular ve Hamas temsilcileri, Filistin halkının kendini savunma hakkının tartışılamaz bir hak olduğunu vurgulayarak, bu hakkın yalnızca kapsamlı ve adil bir siyasi çözüm zemininde devredilebileceği konusunda fikir birliğine vardı.

Müzakere sürecinde savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri ve siyasi yapıların şekillendirilmesi en kritik konular arasında yer alırken, direniş güçlerinin silahlarını bırakmaları veya sınırlandırmaları talebine karşı direniş, savunma hakkının vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hamas’ın temsilcileri, direniş silahlarının sadece Filistin topraklarının özgürlüğü ve halkının güvenliği için olduğunu, bu hakkın teslim edilmesinin, Filistin halkının varoluş mücadelesinin zayıflatılması anlamına geleceğini belirtti.

Mısır ve diğer bölgesel aktörler de, direnişin silah hakkının korunmasının kalıcı barış ve istikrar için temel bir şart olduğunun altını çizdi. Yapılan açıklamalarda, siyasi çözümün ancak tüm tarafların haklarının ve güvenliğinin garanti altına alınmasıyla mümkün olabileceği ifade edildi. Bu yaklaşım, Filistin direnişinin uluslararası meşruiyetini ve savunma hakkını destekleyen önemli bir diplomatik gelişme olarak kayda geçti.

Uzmanlar, bu mutabakatın Filistin halkının direniş hakkını zayıflatmak yerine siyasi çözümle birlikte kalıcı özgürlük ve güvenliğe giden yolu açacağını vurguluyor. Şarm El-Şeyh’te sağlanan bu anlaşma, direnişin haklarının uluslararası diplomasi masasında korunabileceğini ve bölgedeki güç dengelerinin bu çerçevede şekilleneceğini gösteriyor.