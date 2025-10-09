Ateşkes İlanı Gölgesinde İşgalin Saldırıları Sürüyor: Gazze’nin Direnişi Yılmıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de geçici ateşkes açıklamasının ardından İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, hemen kuzey ve güney bölgelerde yoğun bombardımanlara başladı. Sivil Savunma ekiplerinin verdiği bilgilere göre, saldırıların odak noktası Gazze şehri ve Han Yunus bölgeleri oldu. Bu bölgelere yönelik topçu ateşi ve hava saldırıları, sivil yerleşim alanlarını hedef alırken, yaşam koşullarını ağırlaştırmaya devam ediyor.

İşgal ordusunun yerinden edilen sivillere “bölgelerine dönmemeleri” yönündeki uyarısı, direnişin ve halkın güvenliğine yönelik açık bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Bu açıklama, işgal güçlerinin, Gazze halkının direnişini kırma ve bölgeyi boşaltma planlarının bir parçası olarak görülüyor.

Direniş güçleri ise, bu saldırılara karşı halkını korumak ve haklarını savunmak için teyakkuz halinde bulunuyor. Gazze’de yaşayan sivillerin maruz kaldığı saldırılar, işgalin barış ve güvenlik söylemlerinin ne kadar samimiyetsiz olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Uluslararası topluma ve bölgesel arabuluculara çağrı yapan direniş temsilcileri, gerçek barışın ancak işgalin durdurulması ve Gazze halkının temel haklarının tanınmasıyla mümkün olacağını vurguluyor. Halkın meşru savunma hakkının engellenemeyeceği ve direnişin amansız şekilde devam edeceği mesajı bölgede net biçimde hissediliyor.

Gazze’de yaşanan bu yeni saldırılar, işgalin halkı sindirme stratejisinin bir parçası olmakla birlikte, direnişin kararlılığını kırmaya yetmiyor. Saldırıların hemen ardından yükselen direniş sesi, özgürlük ve adalet talebinin sarsılmaz olduğunu gözler önüne seriyor.