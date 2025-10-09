İran, Füze Kısıtlamalarını Tarihe Gömdü: Direnişin Gücü Artıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran, bölgesel ve küresel dengeleri sarsacak yeni bir adım attı. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin, İran’ın füze menziline dair tüm kısıtlamaları kaldırdığına dair açıklaması, direniş ekseninin askeri kapasitesini güçlendirme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu karar, İran’ın savunma doktrininde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

İsrail ve Batı medyasının uzun süredir gündemde tuttuğu “İran’ın 8 bin kilometrelik füze geliştirdiği” iddialarını sert bir dille reddeden Tahran, füze programının ulusal savunmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguluyor. Ayetullah Hamenei, “Füze gücümüz, ulusal onurumuz ve güvenliğimizin teminatıdır. Bu alandaki kapasitemiz pazarlık konusu yapılamaz” diyerek mesajını netleştirdi.

Nükleer programda İran’ın müzakere masasına oturmaya açık olduğu belirtilse de, füze kapasitesi konusundaki sert tutum, direniş ekseninin gücünün ve kararlılığının somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. İran Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu adımın bölgedeki caydırıcılığı artıracağını ve dış müdahalelere karşı direnişi güçlendireceğini ifade ediyor.

Analistler, bu hamlenin sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik bir duruş değişikliği olduğunu belirtiyor. İran, özellikle Filistin, Lübnan, Suriye ve Irak gibi bölgesel müttefiklerinin yanında duruşunu pekiştirirken, küresel güçlerin bölgedeki müdahalelerine karşı kendini daha güçlü bir şekilde savunmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Ayetullah Hamenei’nin füze menziline yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararı, İran’ın direniş stratejisinin omurgasını güçlendiren kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Bu hamle, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirecek ve direniş hattının uluslararası arenadaki etkisini artıracak bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.