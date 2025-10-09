Direnişin Gücü ve Filistin Halkının Dirayeti: Trump Planı ve Ateşkes Anlaşmasıyla Barış Sağlanmaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırılan planının, Filistin ve İsrail arasında güvenlik ve istikrar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umut ettiklerini ifade etti. Ancak bu açıklama, bölgede yıllardır süren direniş hareketlerinin ve Filistin halkının gerçek taleplerini göz ardı eden bir yaklaşımdan öteye gitmiyor.

Trump planı, Filistin topraklarını parça parça bölerek, işgal ve yerleşim politikalarını meşrulaştırmayı amaçlayan, Filistin halkının haklarına yönelik ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor. Planın temelini oluşturan İsrail’in genişleme projeleri, Filistinlilerin topraklarından koparılması ve Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesi, direniş hareketlerinin ve halkın tepki göstermesine neden oluyor.

Öte yandan, Hamas’ın askeri kanadı Harakat Tugayyir al-Sinara (HTŞ), Amerika ve Katar öncülüğünde sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. HTŞ’nin açıklaması, ateşkesin bölgedeki geçici bir rahatlama sağlama potansiyeline rağmen, Filistin direnişinin ve özgürlük mücadelesinin bitmediğinin altını çiziyor. Ateşkes, halkın temel haklarının ve Filistin devletinin kurulmasının önünü açmadığı sürece sadece kısa süreli bir nefes alma imkanı sunuyor.

Filistin direnişi, yıllardır devam eden işgal ve baskılara karşı adalet ve özgürlük mücadelesini sürdürürken, dışarıdan dayatılan planlara karşı uyanıklığını koruyor. Bölgedeki gerçek istikrar ve barışın sağlanabilmesi için, Filistin halkının meşru taleplerinin kabul edilmesi ve işgalin son bulması gerektiği yönündeki çağrılar her zamankinden daha güçlü bir şekilde dile getiriliyor.

Mısır gibi bölgesel aktörlerin ve uluslararası güçlerin planlarını dayatmaya çalıştığı bu dönemde, Filistin direniş hareketleri halkının yanında durmayı ve işgalci politikalara karşı direnişi büyütmeyi sürdürüyor. Amerika-Katar ekseninde şekillenen ateşkes anlaşmaları ise, direnişin ve halkın özgürlük taleplerinin önünde engel teşkil eden geçici çözümler olarak kalmaya devam ediyor.