Mısır basını: Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 5 gün sürecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Mısır basınında çıkan haberlere göre, anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun ilk etapta geri çekilmesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'nin henüz resmi olarak doğrulamadığı taslakta, Perşembe günü (9 Ekim) anlaşmanın gün içinde resmiyet kazanması, İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylaması ve esir değişimindeki isimler ile ilk aşamada İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin haritaların yayımlanması bekleniyor.

Tel Aviv yönetimi Gazze Şeridi'nde hayatta kalan 20 İsrailli esir ile 28 İsrailli esirin cenazesinin tutulduğunu öngörüyor. İsrail hapishanelerinde ise işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi zorlu şartlar altında 11 bin 100'den fazla Filistinli bulunuyor.

10 Ekim Cuma günü, İsrail yargısı önünde resmi itirazların yapılmasına izin verilecek ve İsrail ordusunun sahadaki çekilmesi başlayacak.

11 Ekim Cumartesi günü, İsrail ordusu yerleşim bölgelerinden çekilmeyi sürdürecek, Filistinli gruplar da hayatta kalan İsrailli esirler ile yerleri bilinen İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmesi için hazırlıklar yapacak.

12 Ekim Pazar günü, ABD Başkanı Trump Orta Doğu'ya gelerek anlaşmanın uygulanmasını takip edecek ve "Gazze'deki savaşın resmen sonlandırıldığı" duyurulacak.