İşgalciler İçin Yeni Savaş Tehdidi: İran’a Karşı Provokasyonlar ve Filistin Direnişine Yönelik Korku Taktikleri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgal rejiminin eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran ile yeni bir savaşın kapıda olduğunu iddia ederek, işgalci yerleşimcilere “sığınakların yakınında kalmaları” çağrısında bulundu. Bu açıklama, bölgedeki tansiyonu yükseltmeye yönelik provokatif bir hamle olarak değerlendirildi.

Güvenlik kaynakları, Lieberman’ın bu çıkışını “korku yaymaya dönük” ve “İsrail içindeki muhalefet rekabetinin bir parçası” olarak nitelendirerek, politik manipülasyon amacı taşıdığını belirtti. Lieberman’ın açıklamaları, halkı paniğe sevk etmeyi hedeflerken, işgal rejiminin İran ve bölgedeki direniş güçlerine karşı yeni bir askeri maceraya zemin hazırlamaya çalıştığı yorumları yapıldı.

Filistin direniş hareketleri ise bu tür tehditlerin asla halkın özgürlük mücadelesini engelleyemeyeceğini vurguladı. Direnişçiler, işgalcilerin korku ve savaş tehditleriyle bölge halkını yıldırmaya çalıştığını ancak Filistin halkının kararlılığının her zamankinden daha güçlü olduğunu kaydetti.

İran ise bölgedeki direnişin önemli destekçilerinden biri olarak, işgal rejiminin tehditlerine karşı dayanışma mesajları veriyor ve bölgedeki işgalci politikaların sona erdirilmesi için direnişi desteklemeyi sürdürüyor.

Lieberman’ın açıklamaları, İsrail’in iç politik çekişmelerinin ve işgal rejiminin bölgedeki agresif politikalarının bir yansıması olarak görülürken, Filistin direnişi bu tür söylemler karşısında halkın haklarını savunma kararlılığını artırarak sürdüreceğini bir kez daha ortaya koydu.

Bölgede barış ve gerçek istikrarın sağlanması için işgal politikalarının sona erdirilmesi ve Filistin halkının haklarına saygı gösterilmesi gerektiği, direniş çevreleri tarafından dile getirilen temel mesaj olmaya devam ediyor.