Gazze’de Ateşkesin Ardından: Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması ve Sinvar’ın Naaşının Akıbeti Üzerine Tartışmalar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de Filistin direnişi ile İsrail rejimi arasında varılan ateşkes sonrası, anlaşmanın içeriği ve uygulanma garantileri konusunda çeşitli iddialar hem medya hem de taraflar tarafından dile getiriliyor.

Hamas yetkilisi Osame Hamdan, Al Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas’ın beklentilerini ve bazı üzerinde uzlaşılan maddeleri açıkladı. Hamdan’a göre anlaşma savaşın nihai sonu anlamına geliyor ve Hamas, Gazze Şeridi’nin yönetimini devredecek. Ancak, bu yönetim İsrail’in müdahalesi olmadan Filistinli şahsiyetler tarafından yürütülmeli.

Al Jazeera’nın aktardığına göre Hamas sözcüsü, Filistinlilerin direniş silahlarını hem halkı savunma hem de bağımsız karar alma hakkını koruma açısından meşru gördüklerini belirtti. Katarlı medya kaynakları ise Filistinlilerin İsrail’e güvenmediğini ve “işgalcilerin anlaşmaları uygulamada, özellikle zaman çizelgesi, esir listesi ve kararlaştırılan adımlar konusunda oyalama ve aldatmaya başvurduklarını” vurguladı. Filistin tarafı, arabulucuların İsrail’e baskı yapması gerektiğini ifade ediyor.

Bazı haber kaynakları, Fetih Hareketi’nin önde gelen isimlerinden Mervan Barguti ve Halk Cephesi lideri Ahmed Saadat’ın serbest bırakılması konusunda mutabakata varıldığını ileri sürdü. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, Barguti’nin anlaşma kapsamında serbest bırakılmayacağını duyurdu.

İsrail gazetesi Jerusalem Post ise, esirler ve taraflar arasındaki cenazelerin iadesi konusunda bir İsrail-Amerikan-Mısır-Katar-Türkiye ortak çalışma grubunun kurulacağını yazdı. Bu grubun, 72 saat içinde Gazze’deki rehinelerin naaşlarını tespit etmek amacıyla çalışmalara başlaması bekleniyor.

İbranice kaynaklara göre, anlaşma çerçevesinde Yahya Sinvar ve kardeşi Muhammed Sinvar’ın naaşlarının teslim edilmeyeceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, “Tüm rehineler uygun şekilde serbest bırakılmalı ve kalıcı bir ateşkes sağlanarak çatışmalar tamamen sona erdirilmelidir.” dedi.

Öte yandan, İsrail medyasında ateşkesin yürürlüğe girdiği yönündeki haberler yayılırken, Başbakanlık Ofisi henüz hiçbir anlaşmanın resmen uygulanmadığını ve her şeyin Netanyahu kabinesinin bu akşamki oturumuna bağlı olduğunu açıkladı.

İsrail Kanal 13 televizyonu ise, “İsrail şu anda yeni bir saldırı operasyonu başlatmayacak, ancak güçlerin tamamen geri çekilmesi Netanyahu kabinesinin onayına bağlı” ifadelerini kullandı.

Ateşkese rağmen, İsrail tanklarının Güney Gazze’deki Netsarim bölgesinde kuzeye doğru ilerlemeye çalışan sivillere ateş açtığı bildirildi.