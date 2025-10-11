Lübnan'da bombalı saldırı planlayan Siyonist casus ağı çökertildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan güvenlik güçleri, İsrail istihbaratına bağlı bir casusluk ve terör ağına büyük bir darbe indirdi. El-Menâr muhabiri Müne Tuhaynî’nin bildirdiğine göre, Cuma gecesi yürütülen geniş çaplı güvenlik operasyonunda, siyonist rejim adına faaliyet gösteren bir hücre ağı çökertildi.

Ağın, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadet yıldönümü törenlerinde altı ayrı bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı.

Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “düşman İsrail adına çalışan” bu hücrenin ülke içinde terör saldırıları ve suikastlar düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. Operasyonun, ordu ve istihbarat birimlerinin ortak takibiyle Aramun ve Antelyas bölgelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği, çok sayıda bomba düzeneği ve teknik ekipmanın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan zanlılardan birinin daha önce el-Cemaatü’l-İslamiyye hareketinin bazı yöneticilerine yönelik suikast girişimlerinde rol aldığını itiraf ettiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında bir Brezilya vatandaşı, bir Filistinli ve iki Lübnanlı bulunuyor.

Lübnan güvenlik makamları, soruşturmanın tamamlanmasının ardından operasyonun tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Direniş yanlısı çevreler, bu olayı “Lübnan’ın güvenliğini hedef alan yeni bir İsrail sabotaj girişimi” olarak nitelendirdi ve “direnişin istihbarat cephesinde de üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığı” değerlendirmesinde bulundu.