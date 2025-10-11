Filistin direniş güçlerinden ortak açıklama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail sözde "Adalet Bakanlığı"nın ateşkes kapsamında serbest bırakılması beklenen müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinlinin isimlerini yayımlaması ancak bu listede Hamas tarafından serbest bırakılması istenen isimlerin yer almamasına tepki geldi.

Mısır'da Siyonist İsrail ile gerçekleştirilen dolaylı müzakerelere katılan Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Tüm kadın ve erkek esirlerin ve ulusal hareketin esir liderlerinin serbest bırakılmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ettik, ancak İsrail her zamanki gibi önemli sayıda tutuklunun serbest bırakılmasını engelledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, katil İsrail'in ateşkesi baltalamaya dönük bu hamlelerine rağmen direniş gruplarının, Filistin halkına yönelik soykırımın durması için anlaşmayı uygulamayı sürdürmeyi tercih ettiği belirtildi.

"Onlardan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesine yer verilen açıklamada, Filistinli esir ve tutukluların direniş gruplarının ulusal önceliği olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Ulusal birlik çağrısının yinelendiği açıklamada, bu amaçla Mısır'ın da desteğiyle ateşkesten sonra Filistinlilerin ortak bir tavır alması için acil ve kapsamlı bir ulusal toplantı düzenlenmesi üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yabancı vesayetin kesinlikle reddedildiği, Gazze'nin yönetim şeklinin ve kurumlarının çalışma prensiplerinin Filistin'in iç meselesi olduğu vurgulandı.

Katil İsrail'in müzakere sürecini baltalama ve anlaşmayı engelleme yönündeki ısrarlı girişimlerine ve katil Netanyahu'nun savaşı uzatma gayesine rağmen Filistin müzakere heyetinin, halkın soykırımın durması yönündeki taleplerine odaklandığı ve böylelikle bu sürecin ilk aşamasını uygulama konusunda bir anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Siyonist İsrail sözde "Adalet Bakanlığı" ateşkes kapsamında serbest bırakılması beklenen müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinlinin isimlerini yayımlamıştı. Ancak Hamas'a bağlı "Esirler Basın Bürosu" listeyle ilgili bir anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.

Katil İsrail tarafından yayımlanan listede, Hamas'ın serbest bırakılmalarını özellikle istediği "Mervan el-Bergusi, Ahmed Sadat, Abdullah el-Bergusi, Hasan Selame ve Abbas es-Seyyid İbrahim Hamid" gibi isimlerin yer almaması dikkati çekmişti.