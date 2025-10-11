Putin: Rusya yakında yeni silahlarını tanıtacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tacikistan ziyareti sonrası basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın savunma kapasitesi, Ukrayna krizi ve Orta Doğu politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, daha önce bahsedilen yeni bir silah sisteminin test aşamasında olduğunu ve denemelerin başarılı şekilde ilerlediğini duyurdu. Rusya’nın nükleer caydırıcılık sistemlerinde yüksek düzeyde inovasyon sağladığını ve bu alanda aktif geliştirmeler yaptığını vurguladı. P-START anlaşmasının geleceğiyle ilgili olarak ise, ABD anlaşmayı uzatmasa bile Rusya’nın güvenliğinin garanti altında olduğunu belirtti.

ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri göndermesi durumunda Rusya’nın hava savunma sistemlerini güçlendireceğini açıklayan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin bu konudaki açıklamalarını “şantaj ve boş söz” olarak nitelendirdi.

ABD ile Kriz Yönetimi ve Diplomasi

Putin, Moskova ve Washington’un Alaska’da varılan anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna krizinin çözümü için net bir anlayışa sahip olduğunu belirtti. Rusya’nın çatışmanın barışçıl çözümü için diyalog yoluyla adımlar atmaya devam edeceğini söyledi.

Nobel Barış Ödülü Eleştirisi

Putin, Nobel Barış Ödülü’nün tarih boyunca bazı gerçek anlamda barışçıl katkısı olmayanlara verildiğini, bu durumun ödülün itibarını zedelediğini ifade etti. Zelenski’nin olası adaylığı konusunda ise bunu “absürt ve alaycı” bulduğunu söyledi.

Putin, Orta Doğu’daki sorunların çözümünde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının kilit önemde olduğunu vurguladı. Rusya’nın Arap ülkeleri ve Filistin ile güvene dayalı ilişkiler yürüttüğünü ve çözüm sürecine aktif katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerde kriz olmadığını ve ticari-ekonomik bağların güçlü şekilde devam ettiğini söyledi. Geçmişte yaşanan AZAL uçağı kazası gibi duygusal meselelerin aşıldığını belirtti.

Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerinin Sovyet sonrası kazanımların korunmasında kritik rol oynadığını vurguladı. Tajikistan’ı Rusya için stratejik bir ortak olarak tanımlayan Putin, hidroelektrik enerji, maden çıkarımı ve eğitim alanındaki iş birliğinin süreceğini söyledi.