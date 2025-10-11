Atvan: “Netanyahu Ateşkese Mecbur Kaldı, Direniş Devam Edecek”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin’in tanınmış analisti ve Rai al-Youm genel yayın yönetmeni Abdülbari Atvan, Gazze’deki ateşkes anlaşması üzerine yaptığı değerlendirmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu sürece mecbur kalmasının ardında yedi temel neden bulunduğunu belirtti.

Atvan’a göre Netanyahu, birincisi, son dönemde peş peşe aldığı askeri ve siyasi yenilgilerin ardından zaman kazanmak ve iç politikada gücünü toparlamak amacıyla ateşkese razı oldu. İsrail toplumunda artan eleştiriler ve hükümet içindeki bölünme, onu bu karara itti.

İkincisi, Netanyahu uluslararası alanda giderek artan izolasyondan çıkmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde açılan savaş suçları davalarından kaçınmak istiyor. Gazze’deki sivil kayıplar, İsrail’e karşı dünyada büyük tepki doğurdu ve Netanyahu’nun diplomatik manevra alanını daralttı.

Üçüncü neden, İsrail’in Yemen ve İran gibi birçok cephede stratejik bir zafer elde etme arzusudur. Atvan, Tel Aviv yönetiminin Gazze’de bir ara vererek diğer bölgelerdeki askeri ve siyasi dengeleri yeniden kurmak istediğini ifade etti.

Dördüncü olarak, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Hizbullah’ı etkisiz hale getiremedi. Aksine, Hizbullah hem ağır hem de hafif silahlarını koruyarak yeni taktikler geliştirdi. Bu durum, İsrail’in kuzey sınırında sürekli bir tehdit oluşturuyor ve Netanyahu’yu ateşkese zorladı.

Beşinci neden, Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesi planının tamamen başarısız olmasıdır. Atvan, bu başarısızlığın sonucunda Suriye’nin yeni bir ulusal direniş cephesi oluşturduğunu ve bu durumun İsrail’in bölgesel stratejisini zayıflattığını söyledi.

Altıncı olarak, Gazze’deki direniş grupları – başta Hamas’ın El-Kassam Tugayları ve İslami Cihad’ın Kudüs Tugayları olmak üzere – hâlâ aktif durumda. Yoğun bombardıman ve kuşatmalara rağmen, bu gruplar direnişi sürdürerek İsrail ordusuna karşı etkili bir savunma sergiliyor.

Yedinci ve son neden, direnişin elindeki silahların tamamen imha edilememesidir. Atvan, Gazze’deki örgütlerin hâlâ roket ve anti-tank füzelerini İsrail hedeflerine yöneltebildiğini, bu durumun askeri olarak “tam bir zaferin” imkânsız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Atvan, ateşkesin kalıcı bir çözüm değil, yalnızca geçici bir süreç olduğunu belirterek, ABD ve İsrail’in bu süreçte “ihanetçi ve aldatıcı bir tutum” sergilediğini söyledi.

Ona göre direniş, sadece Gazze ile sınırlı kalmayacak; Batı Şeria’ya ve hatta Yemen modeliyle diğer cephelere yayılacak.