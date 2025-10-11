Siyonist medya itiraf ediyor: Kassam Tugayları Gazze'de gövde gösterisi yapıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist basın bile artık gerçeği inkâr edemiyor. İşgalci İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un analisti Avi Yesaskharov, iki yıldır süren yıkıcı saldırılara rağmen Gazze’de Hamas’ı yok etme hedefinin tamamen başarısız olduğunu itiraf etti.

Habere göre, Netanyahu kabinesinin “Hamas’ı ortadan kaldırma ve Gazze’deki direnişi tasfiye etme” planı çöktü. Yesaskharov, “Hamas bugün Gazze’de hâlâ bir yönetim gücü olarak ayakta. Savaş boyunca direndi ve şimdi ateşkes ortamında Gazze sokaklarında silahlı güçleriyle hâkimiyetini açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Analist, Gazze sokaklarında maskeli ve silahlı Hamas mensuplarının düzenli şekilde devriye gezdiğini, bunun da İsrail için acı bir gerçek olduğunu belirtti.

Bu itiraf, iki yıllık savaşın ardından direnişin hâlâ dimdik ayakta olduğunu ve işgal rejiminin hedeflerine ulaşamadığını bir kez daha gözler önüne serdi.