Pakistan: Gerekirse Afgan topraklarına gireriz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Savunma Bakanı Hava Muhammed Asıf, Afganistan sınırından gerçekleştirilen saldırılara karşı sert uyarıda bulunarak, “Eğer kan dökülürse, Pakistan kendi vatandaşlarının kanını savunmak için Afgan topraklarına girme hakkına sahiptir” dedi.

Muhammed Asıf, X platformundaki paylaşımında, Afganistan topraklarından Pakistan’a sızan silahlı unsurların güvenlik güçlerine saldırdığını belirtti ve “Kabil yönetimi bugüne kadar, topraklarının Pakistan’a karşı kullanılmayacağına dair hiçbir garanti vermedi” ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Bakan, Taliban yönetimine seslenerek “Toprağımızın kutsiyetine dokunulmasına izin vermeyin; biz de sizin toprak bütünlüğünüze saygı gösteririz” dedi.

Açıklama, son aylarda Afganistan-Pakistan sınırında artan gerilim ve sıklaşan saldırıların ardından geldi. Özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan bölgelerinde yaşanan son saldırılarda çok sayıda Pakistanlı asker hayatını kaybetti.

İslamabad yönetimi, bu saldırılardan “Pakistan Talibanı” (TTP) örgütünü sorumlu tutuyor ve grubun Afganistan içinde barındırıldığını iddia ediyor. Ancak Taliban yönetimi bu iddiaları defalarca reddederek, Pakistan’ı “açık suçlamalar yerine güvenlik iş birliği kanallarını kullanmaya” çağırdı. Taliban daha önce de, “Her türlü sınır ötesi askeri eylemin ciddi sonuçlar doğuracağı” uyarısında bulunmuştu.