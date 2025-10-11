Zelenskiy ABD ve AB'den silah dilenme turuna çıkıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Başkent Kiev'de basın toplantısını düzenleyen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun dün gece ülkesine insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle yoğun saldırı düzenlediğini aktaran Zelenskiy, kötü havanın Ukrayna hava savunma sistemlerinin çalışmasını olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD ve diğer müttefiklerden Ukrayna'nın hava savunma sistemlerin güçlendirilmesi konusunda yardım istediğini ifade eden Zelenskiy, ülkesinde hava saldırılarından öncelikli olarak korunması gereken en az 203 "kilit tesis" olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rus hava saldırılarını daha etkili şekilde önlemek için daha fazla hava savunma sistemi gerektiğini dile getirerek, kısa bir süre sonra iki adet PATRIOT hava savunma sistemin ülkesine gelmesini beklediklerini aktardı.

Rus saldırılarına yanıt vereceklerini kaydeden Zelenskiy, "Saldırılardan sonraki görevimiz düşmana karşılık vermektir." dedi.

Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere saldırı düzenlemek için ABD'nin "Tomahawk" seyir füzeleri gibi silahlara ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında eylül ayında Trump ile New York'ta gerçekleştirdiği görüşme sırasında bu tür silahların Ukrayna'ya verilmesi ile ilgili konuştuklarına değinen Zelenskiy, "New York'taki son toplantımızda Başkan Trump ile konuştuk. Sadece Tomahawk'lardan bahsetmedik. HIMARS ve ATACMS (füzeleri) ile ilgili de konuştuk." dedi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiğini anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın ise henüz savaşı sonlandırmak istemediğini savundu.