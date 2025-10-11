Ali Feyyad: “İsrail Ateşkesi Kabul Etmeden Müzakere Masasına Oturmayacağız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da bölgesel dengelerin kritik aktörlerinden Hizbullah’ın meclis grubu Direnişe Vefa İttifakı’nın temsilcisi Ali Feyyad, İsrail’le ilişkiler ve güvenlik konularında net bir duruş sergiledi. Feyyad, İsrail’in ateşkes çağrılarını kabul etmeden önce topraklardan çekilmesi ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

“Hiçbir şart altında müzakere masasına oturulamaz. İsrail, önce haklarımızı tanımalı ve yaptıklarının bedelini ödemelidir,” diyen Feyyad, Lübnan hükümetini güney sınırındaki vatandaşların maruz kaldığı zorluklara karşı duyarsız olmakla suçladı.

Bu açıklamalar, İsrail-Lübnan hattında devam eden gerilimin ve bölgesel güç mücadelesinin Lübnan iç siyasetine yansımalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hizbullah’ın tutumu, direniş çizgisinde net ve tavizsiz bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor.