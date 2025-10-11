  1. Ana Sayfa
Ali Feyyad: “İsrail Ateşkesi Kabul Etmeden Müzakere Masasına Oturmayacağız”

11 Ekim 2025 - 17:30
News ID: 1737345
Hizbullah’ın Lübnan meclisindeki Direnişe Vefa İttifakı milletvekili Ali Feyyad, İsrail’in koşulsuz ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması taleplerini bir kez daha dile getirdi. Feyyad, Lübnan hükümetini güneydeki halkın yaşadığı sorunlara duyarsız kalmakla eleştirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da bölgesel dengelerin kritik aktörlerinden Hizbullah’ın meclis grubu Direnişe Vefa İttifakı’nın temsilcisi Ali Feyyad, İsrail’le ilişkiler ve güvenlik konularında net bir duruş sergiledi. Feyyad, İsrail’in ateşkes çağrılarını kabul etmeden önce topraklardan çekilmesi ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

“Hiçbir şart altında müzakere masasına oturulamaz. İsrail, önce haklarımızı tanımalı ve yaptıklarının bedelini ödemelidir,” diyen Feyyad, Lübnan hükümetini güney sınırındaki vatandaşların maruz kaldığı zorluklara karşı duyarsız olmakla suçladı.

Bu açıklamalar, İsrail-Lübnan hattında devam eden gerilimin ve bölgesel güç mücadelesinin Lübnan iç siyasetine yansımalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hizbullah’ın tutumu, direniş çizgisinde net ve tavizsiz bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor.

