Kuzey Kore’den 80. Yıla Hwasong-20 Mesajı: “Barış İçin Hazırlık Savaşsız Olmaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang, Kore İşçi Partisi’nin 80. kuruluş yıl dönümünde görkemli bir askeri geçit törenine ev sahipliği yaptı. Gecenin en dikkat çeken unsuru ise Hwasong-20 adlı yeni kıtalararası balistik füze (ICBM) oldu.

Hwasong-20, hem menzil hem de taşıma kapasitesi açısından Kuzey Kore’nin füze envanterinde bir sıçrama anlamına geliyor. Uzmanlar, füzenin yaklaşık 15.000 kilometreye ulaşabileceğini, bunun da ABD ana karası dahil pek çok stratejik hedefin artık erişim alanı içinde olduğu anlamına geldiğini belirtiyor.

Askeri geçit töreni yalnızca bir gösteri değil, aynı zamanda Kuzey Kore’nin çok boyutlu bir caydırıcılık stratejisinin parçası olarak okunmalı. Washington’un bölgedeki askeri tahkimatına, Seul’le yürütülen ortak tatbikatlara ve Japonya’nın silahlanma eğilimlerine karşı Pyongyang’ın verdiği yanıt artık daha sofistike ve kararlı.

Kuzey Kore’nin nükleer kabiliyetlerini sergileme biçimi, her zamankinden daha profesyonel ve hedef odaklı. Parti’nin 80. yılında verilen mesaj net: Barış, sadece söylemlerle değil, caydırıcılık kapasitesiyle korunur.