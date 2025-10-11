Londra’nın Filistin Kararı İsrail’e Giden Britanyalıları Yargı Yoluna Sürükleyebilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- 21 Eylül 2025’te Birleşik Krallık hükümetinin Filistin’i resmen tanıması, yalnızca diplomatik dengeleri değil, iç hukuku da sarsıcı biçimde etkiledi. Bu kararla birlikte, 1870 tarihli Yabancı Askeri Hizmet Yasası (Foreign Enlistment Act) yeniden gündeme geldi. Bu yasa uyarınca, Britanya vatandaşlarının, Birleşik Krallık tarafından "dost" kabul edilen bir ülkeye karşı ya da onun içinde çatışmalara katılması suç teşkil ediyor.

Filistin'in tanınmasıyla, İsrail-Filistin çatışmasında tarafsızlığını hukuken de teyit etmiş olan Londra, artık kendi yasaları uyarınca bu çatışmanın parçası olan vatandaşlarını da sorgulamak durumunda. Özellikle son yıllarda, İsrail ordusu içinde gönüllü olarak görev yapan İngiliz asıllı bireylerin sayısının artması, bu kişilerin ülkeye döndüklerinde cezai yaptırımlarla karşılaşma olasılığını gündeme getirdi.

Uluslararası hukuk uzmanları, artık Birleşik Krallık’ın, Filistin’i "egemen devlet" olarak tanıdığına göre, bu statüdeki bir ülkenin topraklarında askeri operasyonlara katılmanın, Britanya yasalarınca da "yabancı bir savaşta izinsiz hizmet" kapsamına alınabileceğini vurguluyor.

“Bu, sadece sembolik bir tanıma değil; iç hukuk açısından da yeni sorumluluklar doğuruyor,” diyen insan hakları avukatı Amelia West, hükümetin konuyla ilgili yasal boşlukları netleştirmesi gerektiğini ifade etti. West’e göre, daha önce cezai işlem uygulanmayan benzer vakalar, bu yeni statüyle birlikte yargı yoluna açık hale gelebilir.

Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Westminster kulislerinde, İçişleri Bakanlığı’nın bu tür vakalar için özel bir inceleme komisyonu oluşturmayı tartıştığı konuşuluyor.

Öte yandan, İsrail ordusunda görev yapan Britanyalıların bazıları, bu yasal risklerin farkında olduklarını fakat “etik sorumluluk” hissettikleri için orada bulunduklarını belirtiyor. Ancak şimdi, bu bireyler için dönüş yolları yalnızca havayoluyla değil, hukuki mayınlarla da dolu olabilir.