Trump’tan Çin’e Ekonomik Misilleme: Tüm Ürünlere Yüzde 100 Ek Gümrük Vergisi Geliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington – Dünya ekonomisini sarsacak yeni bir kararın fitili Washington’da ateşlendi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen tüm ürünlere mevcut gümrük vergilerine ek olarak yüzde 100 oranında ek vergi getirileceğini açıkladı. Bu adım, Pekin yönetiminin 1 Kasım 2025 itibarıyla neredeyse tüm ihracat ürünlerini kapsayan geniş kapsamlı kontrol rejimini devreye sokacağını açıklamasının hemen ardından geldi.

Trump, Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında kararını, "Amerikan sanayisini korumak ve ekonomik şantaja karşı dik durmak" gerekçesiyle savundu. “Çin’in attığı bu agresif adım, sadece ticareti değil, küresel güvenliği de tehdit ediyor. Biz de artık bu tür oyunlara sessiz kalmayacağız,” diyen Trump, ek vergilerin derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

Çin’in ihracat kontrolleri, nadir toprak elementleri başta olmak üzere elektronik, enerji, savunma ve tarım alanında kritik öneme sahip çok sayıda ürünü kapsıyor. Pekin, bu adımı “ulusal güvenlik ve stratejik üretim kaynaklarının korunması” için gerekli bir önlem olarak tanımlasa da, Batılı ekonomiler bunu ticari bir baskı aracı olarak yorumluyor.

Trump’ın açıklaması, halihazırda baskı altında olan küresel tedarik zincirlerinde yeni bir krizi tetikleyebilir. ABD'li ithalatçılar ve sanayiciler, maliyetlerin fırlayacağı ve tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyacağı uyarısında bulunuyor.

Ekonomistlere göre, karar sadece Çin’i değil, onunla entegre üretim yapan Güneydoğu Asya ülkelerini, Avrupa’yı ve hatta ABD iç pazarını da doğrudan etkileyecek. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski başekonomistlerinden Joseph Stiglitz, Trump’ın açıklamasını “ticaret savaşlarının daha da derinleşeceği” bir dönemin habercisi olarak değerlendirdi.

Çin’den henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak uzmanlar, Pekin’in karşı misillemelere başvurabileceğini ve bunun da küresel ekonomi üzerinde zincirleme etkilere yol açabileceğini öngörüyor.