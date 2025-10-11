Katar ABD’de Askeri Eğitim Üssü Kuruyor: Ortadoğu’nun Jet Pilotları Idaho’da Yetişecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Küresel askeri denklemler yeniden şekillenirken, ABD Savunma Bakanlığı sessiz ama derin etkileri olacak bir karara imza attı. Katar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Idaho eyaletinde, F-15 savaş pilotları için bir eğitim tesisi kurma izni aldı. Pentagon’un bu hamlesi, yalnızca bir eğitim protokolü olarak değil, Washington’un Körfez’deki güvenlik mimarisine nasıl yeniden yön verdiğini gösteren önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasında, söz konusu planın “ortak askeri kabiliyetleri artırma” hedefiyle hayata geçirildiği belirtilirken, bu adımın köklerinin Biden yönetiminin son dönemine dayandığı ancak asıl ivmeyi Donald Trump’ın göreve dönüşüyle kazandığı ifade ediliyor.

Askeri uzmanlar, bu gelişmeyi Katar’ın bölgesel askeri rolünün daha da güçlendiği ve ABD-Katar savunma ilişkilerinin stratejik boyut kazandığı bir dönemin başlangıcı olarak okuyor. Zira Ortadoğu’da Amerikan etkisinin kırılganlaştığı, Çin ve Rusya’nın diplomatik sahnede daha fazla alan kazandığı bu atmosferde, ABD’nin Katar gibi sadık ve zengin müttefiklerle bağlarını askeri düzlemde pekiştirmesi tesadüf değil.

Katar, hali hazırda CENTCOM’un (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) önemli üslerinden biri olan El-Udeyd Hava Üssü’ne ev sahipliği yapıyor. Idaho’daki yeni eğitim tesisi ise sadece Katar pilotlarını değil, ileride bölgedeki diğer müttefiklerin de eğitim süreçlerine entegre edilebilir. Bu da ABD’nin, askeri gücünü sadece kendi topraklarında değil, küresel ortaklıklar üzerinden inşa ettiğinin bir başka göstergesi.

Bu karar aynı zamanda Katar’ın savunma harcamalarını Amerikan endüstrisine kanalize ettiğinin bir sonucu. Hatırlanacağı üzere Doha yönetimi, 36 adet F-15QA savaş uçağını yaklaşık 12 milyar dolarlık bir anlaşmayla Boeing’den satın almıştı. Şimdi bu uçakları uçuracak pilotlar, eğitimi yine Amerikan üslerinde alacak. Bu durum, Washington’un askeri endüstriyel kompleksine ekonomik ve stratejik bir katkı sağlıyor.

Ancak her yönüyle parlak olmayan bu hamle, bazı eleştirileri de beraberinde getiriyor. Özellikle ABD içinde, yabancı ülkelerin Amerikan topraklarında eğitim ve üslenme faaliyetleri yürütmesi, ulusal güvenlik ve egemenlik hassasiyetleri açısından tartışma yaratıyor. Ayrıca Körfez ülkelerinin artan askeri kapasitesi, bölgede silahlanma yarışını da körükleyebilir.

Katar tarafı henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak diplomatik kaynaklar, anlaşmanın savunma alanında uzun vadeli iş birliğinin kapısını aralayacağını ve Doha'nın “bölgesel istikrar sağlayıcısı” rolünü pekiştireceğini dile getiriyor.