Güney Lübnan’da İsrail Saldırıları Şiddetleniyor: Sivil Kaybı ve Altyapıda Ağır Hasar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’da İsrail’in giderek artan saldırıları, bölgedeki gerilimi derinleştiriyor. Bu sabah erken saatlerde El-Müseylih kasabasına düzenlenen hava ve füze saldırıları, sadece altyapıda büyük çaplı yıkıma yol açmakla kalmadı; siviller arasında da kayıplar yaşandı. İsrail’in sistematik saldırı politikası, sivil hedeflerin doğrudan vurulmasıyla birlikte, bölge halkının direnişini daha da güçlendiriyor.

Yerel kaynaklar, saldırının ardından hayatını kaybeden bir kişi ve yedi yaralının hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Altyapının tahrip edilmesi, özellikle elektrik ve su kaynaklarında ciddi kesintilere neden olurken, bölgedeki yaşam koşullarını zorlaştırdı. Uzmanlar, İsrail’in bu saldırılarını, Lübnan’ın güneyinde direniş hareketlerini zayıflatmak için kasıtlı ve planlı olarak artırdığını belirtiyor.

Bu gelişmeler ışığında, bölgede gerginlik daha da tırmanırken, Lübnanlı direniş grupları da misilleme tehditleriyle karşılık veriyor. Uzmanlar, bölgedeki bu karmaşık çatışmanın barış umutlarını gölgelediğine dikkat çekiyor.