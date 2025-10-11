  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Güney Lübnan’da İsrail Saldırıları Şiddetleniyor: Sivil Kaybı ve Altyapıda Ağır Hasar

11 Ekim 2025 - 19:04
News ID: 1737380
Güney Lübnan’da İsrail Saldırıları Şiddetleniyor: Sivil Kaybı ve Altyapıda Ağır Hasar

Bu sabah İsrail güçlerinin El-Müseylih kasabasına yönelik saldırıları, bölgede tansiyonu daha da yükseltti. Bir kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin yaralandığı saldırılar, yerel halkta büyük korku ve öfkeye neden oldu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’da İsrail’in giderek artan saldırıları, bölgedeki gerilimi derinleştiriyor. Bu sabah erken saatlerde El-Müseylih kasabasına düzenlenen hava ve füze saldırıları, sadece altyapıda büyük çaplı yıkıma yol açmakla kalmadı; siviller arasında da kayıplar yaşandı. İsrail’in sistematik saldırı politikası, sivil hedeflerin doğrudan vurulmasıyla birlikte, bölge halkının direnişini daha da güçlendiriyor.

Yerel kaynaklar, saldırının ardından hayatını kaybeden bir kişi ve yedi yaralının hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Altyapının tahrip edilmesi, özellikle elektrik ve su kaynaklarında ciddi kesintilere neden olurken, bölgedeki yaşam koşullarını zorlaştırdı. Uzmanlar, İsrail’in bu saldırılarını, Lübnan’ın güneyinde direniş hareketlerini zayıflatmak için kasıtlı ve planlı olarak artırdığını belirtiyor.

Bu gelişmeler ışığında, bölgede gerginlik daha da tırmanırken, Lübnanlı direniş grupları da misilleme tehditleriyle karşılık veriyor. Uzmanlar, bölgedeki bu karmaşık çatışmanın barış umutlarını gölgelediğine dikkat çekiyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha