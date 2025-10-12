ABD’den Londra’ya tehdit: Yargılamazsanız ortaklığımız biter

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin müttefiklerini dahi baskı altına aldığı bir kez daha ortaya çıktı. Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, The Times gazetesi, Washington’un İngiltere’yi Çin’e casusluk suçlamasıyla yargılanan iki vatandaş hakkında tehdit ettiğini bildirdi.

Gazeteye konuşan bir ABD hükümeti kaynağına göre, Beyaz Saray, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a bu iki kişiyi yargılamaması halinde, iki ülke arasındaki “özel ilişkilerin” zarar göreceğini ve istihbarat işbirliğinin durdurulacağını açıkça iletti.

Ancak İngiliz yargısı, geçtiğimiz eylül ayında söz konusu iki vatandaşı suçsuz bularak beraat ettirmişti. Starmer hükümeti ise bu dosyayla herhangi bir ilgilerinin olmadığını belirterek Washington’un baskılarını reddetti.

Bu gelişme, ABD’nin yalnızca düşmanlarına değil, kendi müttefiklerine karşı da siyasi baskı ve tehdit politikası yürüttüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.