Siyonist İsrail güçleri Mısır sınırında bir sivili katletti: Sisi hükümeti tepkisiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rejim tarafından yapılan açıklamada, katil İsrail askerlerinin sınır bölgesinde "kaçakçılık girişiminde bulunan iki kişiyi tespit ettiği" öne sürüldü.

İşgalci askerlerin müdahalesi sırasında şüphelilerin araçlarıyla askerlere çarpmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, bunun üzerine askerlerin ateş açarak şüphelilerden birini katlettiği, diğerini ise esir aldığı ifade edildi.

Olayda katil İsrail rejimi saflarında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirilirken, yakalanan kişinin işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.