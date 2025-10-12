  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Siyonist İsrail güçleri Mısır sınırında bir sivili katletti: Sisi hükümeti tepkisiz

12 Ekim 2025 - 18:06
News ID: 1737818
Siyonist İsrail güçleri Mısır sınırında bir sivili katletti: Sisi hükümeti tepkisiz

İşgalci İsrail rejimi, Mısır sınırında "kaçakçılık girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin" katledildiğini duyurdu. Darbeci lider Sisi hükümetinin konuya sesiz kalması ise tepki çekti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rejim tarafından yapılan açıklamada, katil İsrail askerlerinin sınır bölgesinde "kaçakçılık girişiminde bulunan iki kişiyi tespit ettiği" öne sürüldü.

İşgalci askerlerin müdahalesi sırasında şüphelilerin araçlarıyla askerlere çarpmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, bunun üzerine askerlerin ateş açarak şüphelilerden birini katlettiği, diğerini ise esir aldığı ifade edildi.

Olayda katil İsrail rejimi saflarında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirilirken, yakalanan kişinin işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha