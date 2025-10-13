  1. Ana Sayfa
Gazze Direnişinin Ardından Trump Tel Aviv’de: “Savaş Bitti” Dedi, Halk Direnişi Sürüyor

13 Ekim 2025 - 17:33
Gazze’deki geçici ateşkesin ardından işgal topraklarına dört saatlik bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Knesset kürsüsünde “Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak.” ifadelerini kullandı. Ancak Filistin halkı, direnişin sadece silahla değil, onurla ve kararlılıkla süreceğini vurguluyor.

     Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de aylardır süren yıkım ve direnişin ardından ilan edilen ateşkes, bölgeye nefes aldırsa da adalet ve özgürlük taleplerini dindirmedi. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes sonrası işgalci İsrail’e gerçekleştirdiği kısa ziyarette Knesset’te yaptığı konuşmada, “Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak.” dedi.

Trump, ziyaretçi defterine “Harika bir gün, yeni bir başlangıç” notunu düşerken, Gazze sokaklarında yankılanan mesaj çok farklıydı. Filistin halkı, “Direniş, sadece bir silah değil; bir irade, bir var oluş meselesidir.” diyerek teslim olmayacaklarını yineledi.

Analistler, Trump’ın “yeni başlangıç” olarak adlandırdığı sürecin, Filistin için yeni bir direniş evresine dönüşebileceğini belirtiyor. Ateşkesin kırılganlığına dikkat çeken gözlemciler, işgal güçlerinin saldırılarını yeniden başlatması hâlinde bölgedeki tansiyonun kısa sürede yeniden yükselebileceğini ifade ediyor.

