İslami Cihad: Esirlerin serbest kalması direniş sayesindedir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale, bugün elde edilen çok sayıda direniş ve halk esirinin serbest bırakılmasının, saha mücadelesindeki fedakarlıklar ve Filistin halkının direnişe verdiği birlik desteği olmadan mümkün olmayacağını vurguladı.

Nehale, “Evet, daha iyi neticeler umuyorduk; ancak milletimiz güç dengelerini ve özellikle Gazze’yi kuşatan bir dizi faktörü iyi biliyor” dedi. Olası daha geniş başarıların önünde duran karmaşık koşullar ve Gazze’deki sınırlamalar üzerinde durduğunun altını çizdi.

Genel Sekreter, Gazze’deki zorlu şartların nihai sonuçları etkilediğini belirterek, sahadaki kahraman savaşçılarla milletin birliğinin bugün varılan kazanımlarda belirleyici olduğunu ifade etti.

Ziyad Nehale, direnişin sembolü olan bayrakların yüksek tutulmaya devam edeceğini söyledi. “Direniş meydanda dimdik ayakta. Milletimiz onurlu, gururlu ve direnişine sadık kalacaktır” diye ekledi.

Konuşmasını, esirlerin tamamiyle özgürlüğünü sağlamanın direnişin daimi önceliği olduğuna dair kararlı bir taahhütle bitirdi: