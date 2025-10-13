  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Siyonist İsrail, 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı

13 Ekim 2025 - 18:52
News ID: 1738274
Siyonist İsrail, 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı

Siyonist İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1718'i Gazze Şeridi'nden olmak üzere 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1718'i Gazze Şeridi'nden olmak üzere 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı

Siyonist İsrail, 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha