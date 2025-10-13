  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Katil Netanyahu'dan Trump'a övgü: Sen, İsrail’in edindiği en büyük dostsun

13 Ekim 2025 - 19:03
News ID: 1738282
Katil Netanyahu'dan Trump'a övgü: Sen, İsrail’in edindiği en büyük dostsun

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı “İsrail’in en büyük dostu” ilan ederek, Washington’un işgal rejimine sağladığı destekten övgüyle bahsetti. Gazze saldırılarını “barış” adı altında meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, Siyonist İsrail’in hedeflerine Trump sayesinde ulaştığını söyledi. Netanyahu ve diğer müslüman ülke liderlerinin aynı ağızdan Trump'ı övmesinin ise bu anlaşmanın nasıl bir gerçek yüzü olduğunu ortaya koyuyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı “İsrail’in en büyük dostu” olarak tanımlayarak, Washington’un işgal rejimine verdiği sınırsız desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Netanyahu, Knesset’te yaptığı konuşmada, “Sen, İsrail’in edindiği en büyük dostsun” ifadelerini kullanarak, Filistin halkına karşı sürdürülen saldırılarda Trump yönetiminin rolünü açıkça övdü.

Siyonist Başbakan, ilk kez Gazze’ye yönelik saldırılarla ilgili olarak, “Trump’un barış önerisi dünya ülkeleri tarafından kabul gördü, savaşı sona erdirdi ve tüm hedeflerimizi gerçekleştirdi” iddiasında bulundu. Bu sözler, işgalin “barış” adı altında meşrulaştırılma çabasının yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

Netanyahu, “Hiçbir ABD başkanı, İsrail için Trump’ın yaptığını yapmadı” diyerek, Washington’un son yıllarda işgal rejimine sağladığı askeri ve diplomatik desteğin boyutunu itiraf etti.

Konuşmasının sonunda Netanyahu, “Bizimle barış isteyen herkese barış elini uzatıyoruz” ifadelerini kullansa da, Gazze’de devam eden abluka, yıkım ve binlerce sivilin katledilmesi bu söylemlerin samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koydu.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha