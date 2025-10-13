Katil Netanyahu'dan Trump'a övgü: Sen, İsrail’in edindiği en büyük dostsun

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı “İsrail’in en büyük dostu” olarak tanımlayarak, Washington’un işgal rejimine verdiği sınırsız desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Netanyahu, Knesset’te yaptığı konuşmada, “Sen, İsrail’in edindiği en büyük dostsun” ifadelerini kullanarak, Filistin halkına karşı sürdürülen saldırılarda Trump yönetiminin rolünü açıkça övdü.

Siyonist Başbakan, ilk kez Gazze’ye yönelik saldırılarla ilgili olarak, “Trump’un barış önerisi dünya ülkeleri tarafından kabul gördü, savaşı sona erdirdi ve tüm hedeflerimizi gerçekleştirdi” iddiasında bulundu. Bu sözler, işgalin “barış” adı altında meşrulaştırılma çabasının yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

Netanyahu, “Hiçbir ABD başkanı, İsrail için Trump’ın yaptığını yapmadı” diyerek, Washington’un son yıllarda işgal rejimine sağladığı askeri ve diplomatik desteğin boyutunu itiraf etti.

Konuşmasının sonunda Netanyahu, “Bizimle barış isteyen herkese barış elini uzatıyoruz” ifadelerini kullansa da, Gazze’de devam eden abluka, yıkım ve binlerce sivilin katledilmesi bu söylemlerin samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koydu.