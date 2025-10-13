Siyonist İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı

News ID: 1738283

Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla serbest bırakılan Filistinli esirler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan otobüslerle Gazze Şeridi’ne giriş yaptı. Esirler, ilk olarak Refah’ın kuzeyindeki Moraj bölgesine ulaştıktan sonra sağlık kontrolleri için Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne götürüldü.