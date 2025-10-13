Siyonist İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail'in esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze Şeridi'ne ulaştı.
Serbest bırakılan Filistinli esirler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesine nakledildi.
Siyonist İsrail'in, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Ofer Hapishanesi’nden serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı da Ramallah’a ulaşmıştı.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Siyonist esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek tüm sağ Siyonist esirleri serbest bırakmıştı.
Siyonist İsrail de Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu 96 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.
