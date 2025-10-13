Hamas: Netanyahu esirleri öldürmeye, biz hayatta tutmaya çalıştık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, işgal ordusunun sistematik saldırılarına rağmen Gazze’deki esirlerin hayatını korumak için her türlü çabayı gösterdiklerini açıkladı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, Gazze savaşının durdurulması amacıyla varılan anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 20 canlı Siyonist esirin serbest bırakılacağı ve 28 kişinin cenazesinin teslim edileceği bildirildi. Bu adımın, ABD aracılığında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Anlaşmaya göre, işgal rejimi İsrail yaklaşık 2 bin Filistinli tutsakı serbest bırakacak. Hamas, “Direniş, savaş suçlusu Netanyahu ve terörist ordusunun hedef alarak öldürmeye çalışmasına rağmen, işgalin esirlerinin hayatını korumak için tüm imkanlarını seferber etti” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Biz kendi esirlerimiz işgal zindanlarında işkence, kötü muamele ve infazlara maruz kalırken, düşman askerlerini insanlık onuruna uygun şekilde koruduk” denildi.

Hamas, arabulucuların rolüne vurgu yaparak, “Siyonist düşmanı anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeye zorlamak” için çabalarının devam ettiğini belirtti.

Direniş’in açıklamasında ayrıca, iki yıldır süren yoğun bombardıman, yıkım ve soykırıma rağmen İsrail’in askeri yollardan esirlerini kurtaramadığı ve sonunda Direniş’in şartlarını kabul etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Hamas, bu sonucun bir kez daha gösterdiğini belirtti: “İsrail askerlerinin dönüşü ancak bir takas anlaşması ve savaşın tamamen sona erdirilmesi ile mümkün olabilir.”

Açıklamanın sonunda, Filistin halkının “yeni Nazi rejimi” olarak tanımlanan işgal rejimi yıkılmadan ve son Filistinli tutsak özgürlüğüne kavuşmadan mücadeleden vazgeçmeyeceği” ifade edildi.