HTŞ rejimi terör örgütü SDG ile anlaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: erör örgütü SDG lideri katil Mazlum Abdi, Şam’daki geçiş otoriteleriyle, QSD’nin güçlerinin HTŞ rejiminin Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesinde entegrasyonu konusunda “ön anlaşmaya” vardıklarını açıkladı.

Abdi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Şam’daki yetkililerle görüşmeler halen devam ediyor” dedi. Bu kapsamda, HTŞ rejimi Savunma Bakanı Merhef Abu Kasra da Abdi ile birkaç gün önce Şam’da bir araya geldiğini ve kuzey ve kuzeydoğu Suriye’deki tüm askeri hatlar ve mevziler için kapsamlı bir ateşkes üzerinde uzlaşıldığını belirtti. Anlaşmanın derhal uygulanmaya başlanacağı ifade edildi.

Son dönemde SDG ile HTŞ milisleri arasında, özellikle Halep’te gerilim ve çatışmaların arttığı görülüyordu.

10 Mart 2025’te Abdi ve Colani arasında imzalanan anlaşma, özerk Kürt yönetimine bağlı sivil ve askeri kurumların yıl sonuna kadar ulusal kurumlarla entegre edilmesini öngörüyordu. Ancak taraflar arasındaki görüş ayrılıkları, anlaşmanın uygulanmasında ilerleme kaydedilmesini engelledi.