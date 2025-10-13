Colani'den skandal itiraf: Suriye İsrail'e karşı bir tehdit değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: HTŞ rejimi lideri Colani, CBS News’un “60 Minutes” programında Margaret Brennan’ın sorularını yanıtladı.

Colani, İsrail’in iki kez Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombaladığını ve bir saldırıda kendisinin de sarayda bulunduğunu belirtti. Ancak Şara’nın açıklamalarında dikkat çeken nokta, işgalci İsrail’e karşı hiçbir aktif tehdit veya caydırıcı hamle yapmayacaklarını vurgulaması oldu:

“Suriye savaşa girmek istemiyor ve İsrail ya da başka birine tehdit teşkil etmek istemiyor”

Bu açıklama, bölgedeki direnişin güçlenmesine rağmen, HTŞ rejiminin İsrail ile karşı karşıya gelmekten kaçındığını ve İsrail ile fiili bir iş birliği veya teslimiyet içinde hareket edebileceğini akıllara getiriyor. Colani'nin Süveyda’daki çatışmaları iç mesele olarak nitelendirmesi ve İsrail’in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi çağrısı yaparken kendilerini tehdit algılamayacaklarını belirtmesi, rejimin direniş cephesi perspektifiyle uyumsuz bir tavır sergilediğini ortaya koyuyor.

Colani, “Suriye, bizim Şam’a geldiğimizden bu yana İsrail’i kışkırtmadı” diyerek, İsrail’in saldırganlığına rağmen aktif bir karşı duruş göstermediklerini ima etti. Bu tutum, HTŞ rejiminin İsrail’le fiili iş birliği içinde olduğu eleştirilerini güçlendiriyor ve bölgedeki gerçek direniş güçlerinin çabalarını gölgeleme riski taşıyor.