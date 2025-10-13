Trump'tan Siyonist İsrail meclisinde skandal açıklamalar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Siyonist 20 rehine serbest bırakıldı.

Filistinli 1.966 esir de serbest bırakılmak üzere İsrail hapishanelerinden otobüslere bindirildi.

Takas devam ederken katil İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere Siyonist İsrail meclisi Knesset'e gitti.

Ancak, bu insani takas devam ederken, bölgedeki gerilimi tırmandırmak ve işgalci rejime olan koşulsuz desteğini bir kez daha teyit etmek için işgalci İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, işgalin merkez karargahı olan Knesset'te (İsrail Meclisi) konuşma yaptı.

Trump, Siyonist rejimin parlamentosundaki ziyaretçi defterine, "Benim için büyük onur, harika ve büyük bir gün, yeni bir başlangıç" ifadelerini yazarak, işgal ve sömürüyle dolu bir rejimle olan tam dayanışmasını gösterdi.

ABD Başkanı, orada bulunan gazetecilere, "Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak" şeklinde gerçeklerle bağdaşmayan ve haddini aşan açıklamalarda bulundu. Direniş'in iradesini ve halkının haklı davasını hiçe sayan bu sözler, ABD'nin bölgedeki jandarmalık rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Trump, "Bu, yeni bir Ortadoğu'nun tarihi şafağı. İsrail ve dünya için inanılmaz bir zafer" iddiasında bulunarak, sömürgeci ve işgalci güçlerin zafer anlayışının Filistin halkının çektiği acılar üzerine inşa edildiğini gösterdi. "Amerika bu iki ebedi yeminle sizinle birlikte, asla unutmayın ve asla tekrar yaşamayın" diyerek, Siyonist anlatıyı benimsediğini açıkça ilan etti.

Trump'ın, "İsrail, silahlı kuvvetlerle kazanılabilecek her şeyi kazandı. Gazze'den İran'a kadar bu kızgın nefret sadece sefalet, acılar ve başarısızlık getirdi" şeklindeki sözleri, bölge halklarının onurlu direnişini küçümseyen ve işgalin vahşetini meşrulaştırmaya çalışan bir tavırdı. Gazzelilerin odaklanması gerekeni dikte etmeye kalkması ise sömürgeci zihniyetin tipik bir örneğiydi.

Trump, işgal meclisinde alkışlarla karşılanırken, katil Netanyahu da kendi meclis üyelerinden bile tam bir destek bulamadı; muhalefet milletvekilleri onu protesto ederek alkışlamadı ve ayağa kalkmadı.