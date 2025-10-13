Ateşkes sonrası kirli plan: Gazze'de İsrail destekli çete krizi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze güvenlik güçleri, İsrail rejimi tarafından desteklenen ve DAİŞ (IŞİD) ile bağlantılı bir çetenin önde gelen bir üyesini etkisiz hale getirdi. Bu çete, Tel Aviv’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma katkıda bulunmakla suçlanıyor.

Quds News Network’e konuşan isimsiz bir güvenlik kaynağı, hedef alınan kişinin “A.T.” olarak tanımlandığını ve Gazze’nin Direniş Güvenlik Teşkilatı tarafından “titiz bir güvenlik pususu” kapsamında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kaynak, A.T.’nin Yasser Abu Shabab liderliğindeki çeteye militan kazandırmakla görevli olduğunu belirtti.

İsrail rejimi, Ekim 2023’te başlayan Gazze’deki soykırım savaşının devamında, Abu Shabab çetesine bu yılın başlarında silah ve malzeme desteği sağladı. Bu destek, özellikle Rafah kentinde çetenin ölümcül şiddet eylemlerini artırmasına olanak tanıdı.

Haziran ayında, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, rejimin DAİŞ bağlantılı bu çeteyi “Filistin direniş hareketi Hamas’a karşı” desteklediğini itiraf etmişti. Abu Shabab, çeteyi yönetmeden önce Gazze’de hapis yatmış, 2024 yılında çeteyi devraldıktan sonra, ailesinin önde gelenleri ve yaşlıları ondan uzak durdu.

Çete, ABD destekli ve İsrail tarafından yönetilen yardım dağıtım noktalarındaki yardımları yağmalamak ve yardım alan Filistinlilere saldırmak gibi suçlar işledi.

Quds News Network’e konuşan kaynak, pusuda ayrıca çeteye bağlı birkaç üyenin de tutuklandığını ve operasyonun, milislerin çökertilmesi, suçluların adalet önüne çıkarılması ve iç güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen daha geniş güvenlik kampanyasının bir parçası olduğunu belirtti.

Abu Shabab çetesi dışında, İsrail rejimi, yakın zamanda ünlü Filistinli gazeteci ve sosyal medya kişiliği Saleh el-Ca’frawi’nin suikastını gerçekleştiren Daghmash ailesi bağlantılı diğer çetelere de destek sağlıyor.