Soykırım Finansörü Trump'tan skandal: İran'a saldırımız Gazze'de ateşkese neden oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, iki yıl süren Gazze katliamlarının ardından sağlanan ateşkesi kendi siyasi başarısı gibi göstermeye çalışarak, bu anlaşmanın “şimdiye kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini” iddia etti.

Trump, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’a giderken, Axios’a verdiği demeçte, ateşkesi Washington’un ve Tel Aviv’in girişimleriyle elde edilmiş bir sonuç olarak sunmaya çalıştı. Oysa gerçek tablo, direniş güçlerinin sahada kazandığı kararlı mücadele ve Siyonist rejimi geri adım atmaya mecbur bırakan askerî yenilgidir.

Trump, İran’a yönelik saldırıların Gazze’deki ateşkes sürecinde “etkili” olduğunu savunarak, Washington’un Batı Asya'da istikrarsızlık üretmeye devam ettiğini itiraf etmiş oldu. İran’a karşı saldırıların meşrulaştırılması çabası, ABD’nin hâlâ direniş eksenini zayıflatma politikasını sürdürdüğünü açıkça ortaya koydu.

Siyonist ordunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 67 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 170 bini aşkın kişi yaralandı. Direniş Cephesi’nin kahramanca direnişi sayesinde Tel Aviv rejimi nihayet ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı.

Trump’ın “barış” söylemleri, ABD’nin yıllardır Filistin halkına yönelik işgali, kuşatmayı ve soykırımı destekleyen politikalarını gizlemeye yetmiyor. Gerçekte bu ateşkes, Washington’un değil, direnişin sahadaki fedakârlığının ürünüdür.