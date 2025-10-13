Hamas: Siyonist rejim savaşla esirlere ulaşamadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas, direniş ile Siyonist rejim arasında yürütülen esir değişim operasyonu kapsamında bir bildiri yayımladı. Bildiriye göre Gazze’deki İzzeddin el-Kassam Tugayları ve direniş güçleri, direnişin elinde bulunan 20 işgalci esiri serbest bırakıyor. Bu adım, savaşın durdurulmasına yönelik Trump planının birinci aşamasının uygulanması çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Bildiride Hamas, bu adımla taahhütlerine bağlı olduğunu ve aracılık eden tarafların, düşmanı anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamadaki çabalarının önemini vurguladı.

Metinde, özgürlüğe kavuşan esirlerin arasında müebbet hapse mahkûm edilmiş ve onlarca yıl cezaevinde kalmış kimselerin de bulunduğu hatırlatıldı. Hamas, esirlerin serbest bırakılmasının Gazze halkının ve direnişin kahraman çocuklarının cesareti ve direnişi sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Bu davranışın, direnişin millete ve esirlere olan bağlılığının ve özgürlük iradesinin somut göstergesi olduğu kaydedildi.

Hamas bildiride ayrıca, Netanyahu ile Siyonist ordunun Gazze’de iki yıldır süren soykırım ve yıkım sürecinde esirleri zorla kurtarma çabalarının başarısız olduğunu, nihayetinde direnişin şartlarına boyun eğmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Bildiride, Netanyahu’nun ve ordusunun esirlere yönelik hedefleme girişimlerine rağmen direnişin esirlerin güvenliğini korumak için tüm imkanları seferber ettiği; buna karşın Filistinli esirlerin işgalci zindanlarında işkence, kötü muamele ve hatta öldürülme gibi hak ihlallerine maruz kaldıkları belirtildi.

Hamas, esir meselesinin milletin ve direnişin en öncelikli konularından biri olmaya devam edeceğini; Filistin halkının, son esir serbest kalmadan ve işgal ortadan kalkmadan rahat etmeyeceğini ifade etti.